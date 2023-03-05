HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener yayının bitmesini bile beklemedi! Reklam arasında sürpriz gelişme: Ersan Şen ile anlaştılar! "Adaylıkta ciddiyseniz görüşelim"

Akşener yayının bitmesini bile beklemedi! Reklam arasında sürpriz gelişme: Ersan Şen ile anlaştılar! "Adaylıkta ciddiyseniz görüşelim"

05.03.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık televizyon ekranlarındaki açıklamaları dikkat çeken isimlerden hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in adaylığını açıklaması üzerine İYİ Parti lideri Akşener Şen'i arayıp "Ciddiyseniz görüşelim" dedi. Canlı yayın sırasında olup bitenler gündeme damgasını vurdu. Mansur Yavaş'ı aday olmamakla eleştiren Şen, "İYİ Parti'den teklif gelirse aday olurum" deyince reklam arasında Şen'e İYİ Parti'den gelen telefonu partinin sözcüsü Kürşad Zorlu da doğrulayıp gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Akşener yayının bitmesini bile beklemedi! Reklam arasında sürpriz gelişme: Ersan Şen ile anlaştılar! "Adaylıkta ciddiyseniz görüşelim"

14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlerin kaderini etkileyecek gelişmeler son günlerde ardı ardına yaşanıyor. 2 ittifak birden dağılırken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı adaylarına bir yenisi daha eklendi. Ersan Şen, dün akşam canlı yayında adaylığını açıklayınca Meral Akşener'den hamle gecikmedi.

AA-20230303-30464278-30464277-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_MERAL_AKSENER

ŞEN: İYİ PARTİ'DEN ADAY OLURUM

Akşener ile 5 lider, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde anlaşamayınca taraflar yollarını ayırdı. Millet İttifakında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken İYİ Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı, çıkarırsa Akşener olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu sırada Ersan Şen, HaberTürk'te İYİ Parti'den aday olmayı kabul edeceğini duyurdu.

a

AKŞENER REKLAM ARASINDA HAREKETE GEÇTİ

Şen'in bu açıklaması sosyal medyanın gündeminde hızla üst sıralara yükselirken reklam arasına gidildiğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Reklamdan dönüldüğünde Şen, İYİ Parti'den telefon geldiğini, Akşener'in kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı.

AA-20230303-30459277-30459274-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENERIN_MILLETVEKILLERIYLE_TOPLANTISI_SONA_ERDI

HAFTA İÇİ GÖRÜŞECEKLER

Akşener ile telefonda görüşen Şen, İYİ Parti liderinin kendisine "Adaylık konusunda ciddi misiniz" diye sorduğunu ifade etti. Şen ile Akşener, hafta içi görüşme konusunda karar kıldı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AKŞENER DAVET ETTİ

Canlı yayına damgasını vuran bu görüşmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bir açıklama geldi. Görüşmeyi doğrulayan Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla."

İlginizi Çekebilir

'Aday olun' çağrısına Meral Akşener'den tek cümlelik yanıt!

'Aday olun' çağrısına Meral Akşener'den tek cümlelik yanıt!

Önce istifa etti son geri geldi!

Önce istifa etti son geri geldi!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!
Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklamaAkşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti ersan şen

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.