Akşener yayının bitmesini bile beklemedi! Reklam arasında sürpriz gelişme: Ersan Şen ile anlaştılar! "Adaylıkta ciddiyseniz görüşelim"

14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlerin kaderini etkileyecek gelişmeler son günlerde ardı ardına yaşanıyor. 2 ittifak birden dağılırken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı adaylarına bir yenisi daha eklendi. Ersan Şen, dün akşam canlı yayında adaylığını açıklayınca Meral Akşener'den hamle gecikmedi.

ŞEN: İYİ PARTİ'DEN ADAY OLURUM

Akşener ile 5 lider, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde anlaşamayınca taraflar yollarını ayırdı. Millet İttifakında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken İYİ Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı, çıkarırsa Akşener olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu sırada Ersan Şen, HaberTürk'te İYİ Parti'den aday olmayı kabul edeceğini duyurdu.

AKŞENER REKLAM ARASINDA HAREKETE GEÇTİ

Şen'in bu açıklaması sosyal medyanın gündeminde hızla üst sıralara yükselirken reklam arasına gidildiğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Reklamdan dönüldüğünde Şen, İYİ Parti'den telefon geldiğini, Akşener'in kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı.

HAFTA İÇİ GÖRÜŞECEKLER

Akşener ile telefonda görüşen Şen, İYİ Parti liderinin kendisine "Adaylık konusunda ciddi misiniz" diye sorduğunu ifade etti. Şen ile Akşener, hafta içi görüşme konusunda karar kıldı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AKŞENER DAVET ETTİ

Canlı yayına damgasını vuran bu görüşmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bir açıklama geldi. Görüşmeyi doğrulayan Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla."