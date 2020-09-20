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Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı

20.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tek aday olduğu İYİ Parti 2.

Olağan Kurultayı'nda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener başkanlık seçimlerine tek aday olarak katıldı. Anfa Altınpark’ta yapılan kurultayda Akşener oy kullanan bin 289 delegenin tamamının oyunu alarak tekrar partisinin genel başkanı oldu.

Akşener konuşmasında, “Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada olmaya, birlik olmaya yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu gösterdiniz” dedi.

İYİ Parti'nin hedefinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu söyleyen Akşener, "Bugün, buradan ilan ediyorum ki; İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkûm eden, bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Meral Akşener, ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitim sistemine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi. Hiçbir konuda istikrarın sağlanamadığını belirten Akşener, “Çocuklarımızın rızkı, rant çetelerine peşkeş çekildi. Pandemi süresince milletine maske bile dağıtamadı” dedi.

Kurultayda delegeler genel başkan ve 50 kişilik genel idare kurulu üyelerini seçmek için oy kullandı. İYİ Parti'nin 1379 delegesi bulunuyor.

İYİ Parti, MHP’den ayrılan Meral Akşener’in liderliğinde 25 Ekim 2017’de kurulmuştu.

DHA,ANKA,DW/ MK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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