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Akşener, yerel seçim için kararını verdi! Hedef büyükşehirler tek tek belirlendi: "2019'dan faklı"

19.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti, 'yerel seçim' tavrını belirledi. Mart ayındaki yerel seçimlerde izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıda Akşener'in, 2024 yerel seçimlerinde önceliğinin "kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek olduğunu ifade ettiği" ileri sürüldü. İYİ Parti'ni CHP ile ittifak yapılması halinde ise başta Ankara, Adana, Mersin, Manisa, Konya, Balıkesir, Antalya gibi illerde bu kez CHP'den 'fedakarlık' beklediği iddia edildi.

Akşener, yerel seçim için kararını verdi! Hedef büyükşehirler tek tek belirlendi: "2019'dan faklı"

İYİ Parti Başkanlık Divanı önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda ana gündem maddesi olarak Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. İYİ Parti’nin, Mart 2024’te öngörülen yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapabileceği gündeme gelmişti.

AKŞENER: "2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ÖNCELİK KENDİ ADAYLARIMIZ"

Ancak toplantıda Akşener’in partililere, “partisince bu kez tekil siyaset yapmak istediğini ilettiği” ifade edildi. CHP ile 2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifakın amacının “ülkeyi tek adam rejimine” bırakmamak olduğunu söyleyen Akşener’in, 2024 yerel seçimlerinde ise önceliğinin “kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek olduğunu ifade ettiği” ileri sürüldü.

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"ÖNCELİĞİN İYİ PARTİ OLMASI GEREKİR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; partililerin de Akşener’in “müstakil siyaset anlayışına destek verdiği” ifade edildi. Kurmayların Akşener’e, “Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu. CHP ile 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki bir ittifak için önce parti tabanının ikna edilmesi lazım ki bunun için de önceliğin İYİ Parti olması gerekir. Çünkü Türkiye’de seçmen artık AK Parti ile CHP arasına sıkışmaktan bıktı. Millet tahterevalli siyasetinden de bıktı. Tahterevallinin bir yanında AK Parti, diğer yanında ise CHP var. İYİ Parti ise her iki parti arasına sıkışan seçmenin tercihi olabilecek bir parti. Çünkü İYİ Parti’nin kapısı kendisini Atatürkçü, laik ya da ulusalcı seçmene de açık, milliyetçi, muhafazakâr seçmene de açık” dediği iddia edildi.

HEDEF BÜYÜKŞEHİRLER

Öte yandan İYİ Parti, 2024 seçimlerinde, 2019’dan farklı olarak “büyükşehir belediyelerini” hedefliyor. Bu nedenle İYİ Parti’nin CHP ile yerel seçimler öncesi yapacağı ittifakın ‘tümüyle CHP’nin tutumuna bağlı olduğunun’” altı çiziliyor. İYİ Parti, CHP ile ittifak yapılması halinde başta Ankara, Adana, Mersin, Manisa, Konya, Balıkesir, Antalya gibi iller olmak üzere bu kez “CHP’nin fedakârlık yapması gerektiği” belirtiliyor. Ancak partide, “CHP’nin İYİ Parti’yi, kendisinin ardında saklanan bir parti gibi görmesi ve göstermesi durumunda” 2024’te Akşener’in, “CHP ile ittifaka yanaşmayacağı” kaydediliyor. Akşener’in, bu kez yerel seçimlerde “CHP’ye karşı elini güçlü tutmayı amaçladığı” da kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Meral Akşener İYİ Parti

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