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Akşener'den 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur.

Akşener'den 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk Milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir" dedi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yazılı açıklamasında, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün, bütün farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz 'Al-Bayrağın Partisi'dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askerî harekât, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de, Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."
'ALLAH ASKERLERİMİZİN AYAĞINI TAŞA DEĞDİRMESİN'
Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamasında ise "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi, senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi, Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın' Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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