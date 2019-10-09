Akşener'den 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk Milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yazılı açıklamasında, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, bütün farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz 'Al-Bayrağın Partisi'dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askerî harekât, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de, Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."