Akşener'den 'bayrak' tepkisi: Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum

Umut KARAKOYUN- Yiğit SOYLU/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir" dedi.

Partisinin bir dizi programı için İzmir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Duran da Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti. Akşener, buradaki görüşmesinin ardından ilçe esnafına ziyarette bulundu. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrılıp, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Meral Akşener'e TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir. Savaştığınız bir ülkenin bayrağına hakaret etmeyen bir Türk devleti ve milleti var. Parlamenter bile olsa daha önce o bayrağa hakaret edildiğini, yaşananları unutmuş alçak bir kişi. 82 milyon kişi bir araya gelir o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidir. Türkiye'nin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yoktur."

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, deprem vergileri ile ilgili "1999 Kocaeli depremini yaşamış biriyim ve o zaman milletvekiliydim. Gölcük mahreçli Sakarya, Bolu, Düzce ve İstanbul'u da vuran o depremde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulan bir vergiydi. O vergi sonrasında sürekli bir hale geldi ve kalıcı oldu. Nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun bunun cevabını vermek zorundadır. Deprem öldürmez bina öldürür. Bu tedbirler alınmamış attaya gitmiş" dedi.

'DAVET EDİLEN ARKADAŞLARIMIZIN DUYACAĞI BİR ÇAĞRI'

Mart ayında yapılması planlanan İYİ Parti İzmir İl Kongresi'ne dair de konuşan Akşener, "Demokratik bir kongre istiyorum. Biz yeni bir partiyiz. Tek aday veya çoklu aday konusunda en küçücük bir imamız bile yok partililerimize. Dolayısıyla kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir. İlçelerde de dahil. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Demokratik bir yarış olmalıdır. Türkiye'de demokrasinin yokluğu nefes aldırmıyor. İzmir o ruh halini ve şöleni yaşatmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye geçen eski MHP'liler için zaman zaman 'Geri dönün' çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Akşener, "Davet edilen arkadaşlarımızın duyacağı bir çağrı. O konuda konuşmak istemem" cevabını verdi.

Siyasette sık sık erken seçim olacağına dair iddiaların gündeme geldiğinin ve İYİ Parti'nin olası bir erken seçime hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine, Akşener, şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyan insanlardan biriyim. Bu defa seçimle ilgili öngörüm yok. Olmayacak da olacak da diyemem. Sanki 2023'e kadar olan süreyi tamamlayacak gibi görünüyorlar. Seçimi getirecek olan iktidar partisi ve ortağıdır. Biz hazırız. Bizim partimizin özelliği şu; yeni kurulduğu için esnek bir organizasyon. Parti aidiyeti hızla oluşuyor. Kongrelerle bu pekişecek. Biz kurulduktan 6 ay sonra seçime gitmiş bir parti olarak yüzde 10 oy aldık. Seçmenin gösterdiği teveccüh özel bir saygıdeğer bir durum. Şimdi düne göre çok daha hazırlıklıyız. Delege seçimine, üye seferberliğine bakıyorsunuz 260 bini buldu. Haziran sonuna kadar 300 bine ulaştıracağız. 450 binlik bir hedefimiz var yılın sonuna kadar."

'PARLEMENTER SİSTEME DÖNMELİYİZ'

Kendilerinin yaptıkları bu çalışmaların seçime dönük olmadığını da söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin sesini Meclis'e taşımak ve bu konuyu görünür yapmak istiyoruz. Seçmen yeniden velinimet olsun. 'Ceket assam seçer' diyen anlayışın hakim olmamasını diliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

