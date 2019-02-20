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Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin adayı Burhanettin Kocamaz'ın, evrakı YSK'ya geç teslim edildiği için aday olamamasıyla ilgili konuştu.

Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin adayı Burhanettin Kocamaz'ın, evrakı YSK'ya geç teslim edildiği için aday olamamasıyla ilgili konuştu. Akşener, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal değildir. Bu İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' bir operasyondur. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen programda 'İYİ Belediyecilik' vizyonunu açıkladı. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'Millet İttifakı'nın desteklediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkanı ve adayı Alper Taşdelen, İYİ Parti'nin belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Meral Akşener, salona Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte geldi. Akşener, partisinin Mersin il teşkilatı tarafından evrakı İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz ile birlikte kürsüye çıkarak partilileri selamladı.
'BU HAİN KUMPASI DA BOZACAĞIZ'
Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'de işi bitirdiğini söyledi. Kocamaz'ın ilk günden bu yana "Mersin'i alacağız" dediğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:
"Bu iddiayı çekemeyen, hazmedemeyen kişiler dün kirli bir oyuna tevessül etti. Kurulduğu günden bu yana türlü engeller, tuzaklarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir tuzakla daha karşı karşıya. Ne yaparsanız yapın bu tuzağı da, bu hain kumpası da bozacağız. Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum; bu bir ihmal değildir. Bu İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' bir operasyondur. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve partimizin yoluna örülen bu duvar Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. Biz bu tablonun asıl faillerini, bu operasyonun nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını çok iyi biliyoruz. Partimiz üzerine oyun oynayanlar ve onların maşalarıyla ilgili gerekenleri yapmak, refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı boynumuzun borcudur. Bu ülkenin iyi ve cesur insanları olarak daha yeni başlıyoruz. Bizim içinde yer aldığımız hiçbir öykü biz 'bitti' demeden bitmez. Tereddüdünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek."

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Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondurAkşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondurAkşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondurAkşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur

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