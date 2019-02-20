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Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

  KOCAMAZ: MUTLAKA CEZASINI ÇEKMELİ Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz, Ankara'da partisinin düzenlediği programda basın mensuplarının, adaylık evrakının YSK'ya geç teslim edilmesi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

KOCAMAZ: MUTLAKA CEZASINI ÇEKMELİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz, Ankara'da partisinin düzenlediği programda basın mensuplarının, adaylık evrakının YSK'ya geç teslim edilmesi ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Mücadeleye devam edeceğini söyleyen Kocamaz, "Parti Genel Merkezimiz evrakların teslimiyle ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş. Onların artık nedeninin tam bilemiyoruz; ama daha önce Cumhur İttifakı adayının 1,5 ay önce söylediği bir söz vardı. 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' gibi. Herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar. İtirazda bulunduk; ama oradan nasıl neticelenecek bilmiyoruz. Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var. Bunlar da mutlaka cezasını çekmeli" dedi.
'KESİN BİR İHANET VAR'
Kocamaz, "Evrakların teslim edilmediğini siz nasıl öğrendiniz?" sorusuna ise, "Tarsus'ta cenazedeydim. 17.00'ye 5 kala bana bir haber geldi, 'dosyalar verilmemiş' diye. Hemen Mersin'e geldik; ama yarım saat sürüyor Tarsus'tan. O arada 17.26'da teslim edilmiş. Burada kesin bir ihanet var" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Burhanettin Kocamaz ile soru cevap

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA,(DHA)

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