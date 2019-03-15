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Akşener’den dünya siyasetçilerine sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeni Zelanda’da iki ayrı camide 49 Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin, "Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Akşener’den dünya siyasetçilerine sağduyu çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeni Zelanda’da iki ayrı camide 49 Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin, "Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Dünyadaki liderleri ve bilinen siyasetçileri bu konuda sağduyuya ve ayrıştırıcı bir dilden yani Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum" dedi.
2 günlük çalışma planı doğrultusunda Manisa’da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akhisar girişinde Yeni Zelanda’da yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunarak dünyadaki liderleri Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet etti.
Yapılan saldırıyı kınadığını belirten Akşener, "Dün Yeni Zelanda’da iki camiye cuma namazı sırasında saldırıda bulunuldu. Şu an itibariyle 49’a çıkan şehit sayısı var. Yaralıların içinde Yeni Zelanda Büyükelçiliğimizden aldığımız bilgiye göre biri hafif yaralı Türk vatandaşı, bir diğeri de ağır yaralı yoğun bakımda vatandaşımız. Birinin de camiye girdiği belli ama içeride mi, yok mu o belli değil. İslam Alemine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bütün devlet adamlarını, devlet insanlarını, dünyadaki liderleri ve bilinen siyasetçileri bu konuda sağduyuya ve ayrıştırıcı bir dilden yani Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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