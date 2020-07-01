Akşener’den Erdoğan’a Dizi Göndermeli Sosyal Medya Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformları ve Netflix’in kapatılması gerektiği yönündeki sözlerinin ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA etiketi, en çok konuşulanlar listesine girdi.

Erdoğan’ın YouTube ve Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı “Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasına, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepki gösterdi.

Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerini de alıntılayan bir paylaşımda bulunan Akşener, “İşte vizyon, işte akıl, işte strateji. Mecburen A Haber izleyeceğiz artık…” ifadelerini kullandı.

Akşener, ikinci paylaşımında ise Netflix’in popüler dizilerinden Dark’a gönderme yaparak “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” dedi. 3. sezonu geçen hafta yayına giren Dark dizisi, Netflix’in en popüler yapımlarından biri.