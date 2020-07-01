Akşener’den Erdoğan’a Dizi Göndermeli Sosyal Medya Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformları ve Netflix’in kapatılması gerektiği yönündeki sözlerinin ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA etiketi, en çok konuşulanlar listesine girdi.
Erdoğan’ın YouTube ve Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı “Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasına, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepki gösterdi.
Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerini de alıntılayan bir paylaşımda bulunan Akşener, “İşte vizyon, işte akıl, işte strateji. Mecburen A Haber izleyeceğiz artık…” ifadelerini kullandı.
Akşener, ikinci paylaşımında ise Netflix’in popüler dizilerinden Dark’a gönderme yaparak “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” dedi. 3. sezonu geçen hafta yayına giren Dark dizisi, Netflix’in en popüler yapımlarından biri.
Akşener’in mesajlarından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından ‘’Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz’’ mesajı paylaşıldı.
Akşener bu mesajı da alıntılayarak, Erdoğan’ın Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde 5 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve ‘’Emin misin sayın Sayın Erdoğan?’’ diye sordu.
Akşener’in Twitter paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilgisiz kalmadı. Kılıçdaroğlu da kendi hesabında Akşener’in mesajını alıntılayarak ‘’Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:)’’ paylaşımında bulundu.
Erdoğan’a bir tepki de Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’dan geldi. Karamollaoğlu, #sosyalmedyamaDOKUNMA etiketiyle birlikte, ”Düşünün. Çünkü henüz yasaklanmadı” mesajını paylaştı.
DEVA Partisi’nin Twitter hesabından ise Genel Başkan Ali Babacan’ın “Teknoloji ile savaş yapamazsınız” sözleri hatırlatıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan’a destek vererek, sosyal medya kullanmayacağını açıkladı. Bahçeli, bu açıklamasını yine sosyal medyadan, ‘’Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim’’ sözleriyle duyurdu.
Bahçeli’ye MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı. Şahin, Twitter hesabından ‘’ Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz’’ açıklamasını paylaştı.
#Oymoyyok ve ‘’AkTrol’’ gerilimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öncesi gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Erdoğan, "Sosyal medyayı sevmiyor musunuz?" Sorusuna, Twitter’daki 16 milyonluk takipçi sayısına işaret ederek, "Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" yanıtını vermişti.
Canlı yayın Youtube ve Twitter gibi platformlarda devam ederken, pek çok genç izleyiciden "Oy moy yok", "Sandıkta görüşürüz" gibi tepki yorumları gelmişti. Bunun üzerine yayın yorumlara kapatılmış, gençlerin tepkisi #OyMoyYok etiketiyle sosyal medyaya taşınmıştı.
Yaklaşık üç hafta önce de sosyal medya platformu Twitter, devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösteren 32 bin 242 “trol” hesabının ifşa edilerek kapatıldığını açıklamıştı. Açıklamaya göre, Türkiye’de sahte ve kullanılmak üzere ele geçirilen hesaplar, AK Parti lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyordu.