Akşener'den Erdoğan'a "kelle" hatırlatması

Akşener, Erdoğan ve AKP'lilerin geçmişinden örnekler vererek "Vakit muhasebe vakti" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan tartışmalarına son noktayı koydu. Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğu belirtilen bir vatandaşa küfrettiği gerekçesiyle Meral Akşener'in isteği üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa etmiş, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkkan'ın milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini söyleyerek parti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada olayı "AK Partinin planlı bir provokasyonu" olarak nitelendiren Akşener, "Evet Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi" dedi.

Herkesin hata yapabileceğini, hatayı kabul edip bir daha tekrarlamamanın önemli olduğunu vurgulayan Akşener, partisinin hatalarından ders çıkararak her geçen gün büyüdüğünü, ancak AKP'nin hatalarının üzerini örtmeye çalışarak "tıpış tıpış gittiğini" söyledi.

"Kelle" çıkışı

Grup toplantısında geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'liler ve AKP'ye yakın isimlerin söz ve davranışlarından örnekler içeren bir video da gösterildi.

"İktidarın başındaki pek duyarlı beyefendiye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lüftü Bey’in hatasından rant kovalayacağına milletin gözünde kaybettiğin itibarı sahte kabadayılık ile kazanmaya çalışacağına hazır şehitlerimiz, şehit ailelerimiz için yepyeni bir hassasiyet geliştirmişken atılması gereken adımları at" diyen Akşener, "Mesela milletimize küfür eden Mehmet Cengiz’in ihalelerini iptal edip, küfürden sonra sildiğin vergi borçlarını hemen tahsil et. Mesela dini değerlerimizle dalga geçen Egemen Bağış'ı, atadığın büyükelçi görevinden hemen al. Mesela senin zihniyetindeki birinden istifa etmesini elbette beklemiyorum ama en azından daha önce 'kelle' olarak andığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile" dedi.

Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması

Akşener, seçim döneminde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına atıfla "Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkaranlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez. Şehide 'kelle' diyen şuursuzlar bize ahkam kesemezler… Şehitlerimizin ailelerinden özür dile Sayın Erdoğan, vakit muhasebe vakti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Türkkan'ın meclis grup başkanvekilliğinden istifası sonrasında 7 Kasım'da yaptığı açıklamada Türkkan için "ahlaksız, müptezel adam" ifadesini kullanmış, "Tabii onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor" diye konuşmuştu.

Ne olmuştu?

Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında Akşener’i protesto eden bir vatandaş ile tartışmış, sarf ettiği hakaret içerikli sözlerin sosyal medyaya yansımasıyla tepkiler büyümüştü. Türkkan bunun üzerine 5 Kasım'da Twitter'da görüntülü bir mesaj yayınlayarak davranışının hatalı olduğunu belirtmiş ve özür dilemişti.

Söz konusu kişinin daha önce Akşener’e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden biri olduğunu ve olay sırasında kendisinin de ciddi küfürlere maruz kaldığını belirten Türkkan, "Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan; doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum" demişti.

DW/BK,JD

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