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Akşener’den Erzurum’da Kars gafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasında düzenlediği toplantıda Erzurum’da olduğunu unutarak Kars gafı yaptı.Akşener, Erzurum programı kapsamında ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti.

Akşener’den Erzurum’da Kars gafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasında düzenlediği toplantıda Erzurum’da olduğunu unutarak Kars gafı yaptı.
Akşener, Erzurum programı kapsamında ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından İYİ Parti İl Binasında İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz ile bir araya gelen Akşener, Erzurum’da olduğunu unutarak Karslılara seslendi.
Daha sonra Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle bir araya gelen Akşener kurdele keserek SKM’nin açılışını yaptı. Konuşmasında Büyükşehir’i Erzurum’da kazanacaklarını ifade eden Akşener, "AK Parti burada kaybederse Tayyip Erdoğan ilk önce damadını paket yapacak. Ardından Bakanlar Kurulu değişip şaka gibi olan patatesçi Tarım Bakanı gidecek. Ben konuşunca da beni hapsedeceklermiş. Ben gider aslanlar gibi yatarım. 25 ilde patates ekmeyi yasakladılar sonra çıktı adam patates ekecek firmanın danışmanı. Şu anda biz partide değiliz Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve benim sandalyemde sıkıntı yok. Devlet Bey’in zaten hiç yok, Tayyip Bey’in de yok bizler daha sonra tartılacağız. Çünkü bu seçim yerel seçim, sizler eğer 4.5 yıl boyunca tartılmanın korkusunu yaşamasını istiyorsanız çekin kulağı sonra telef olsunlar sizden oy almak için uğraşsınlar" dedi.
Akşener açılıştan sonra ise Taş Mağazalarında esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Akşener’den Erzurum’da Kars gafı

Akşener’den Erzurum’da Kars gafı

Akşener’den Erzurum’da Kars gafı

Akşener’den Erzurum’da Kars gafı

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