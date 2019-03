Akşener’den Gümüşhane’ye sürpriz ziyaret

“Mustafa Canlı’nın her şeyine kefilim”

Mustafa Canlı’nın her bir davranışına, her şeyine kefil olduğunu kaydeden Akşener, “Bu ülkede 25 senedir politika yapıyorum. Benimle ilgili Allah’a şükür hırsız diyemediler, ahlaksız diyemediler. Her türlü iftira atıldı ama bunların karinesi olmadığı için söyleyemediler. Mustafa Canlı’nın seçilmesi Gümüşhane’nin faydasına olacak. Kampanyayı uzaktan izliyorum. Herkes ona vuruyor şuanda. Başımızı öne eğdirmeyecek, eğdirmedi bugüne kadar. Gümüşhanelilerin inşallah Mustafa Canlı’nın bu çalışma ve gayretini değerlendireceğine inanıyorum. Allah utandırmasın. Mustafa Canlı’nın işi zor ama çok iyi çalışıyor. İnşallah gayret ondan tevfik Allah’tan olacak diye düşünüyorum. Beka beka diye tutturdular. Mustafa Canlı MHP’den Gümüşhane Belediye başkanı seçildi. Gümüşhane’nin bekasına ne zararı oldu. Şimdi seçilirse ne zararı olacak?” diye konuştu.

Esnaf ziyareti de yapan Akşener daha sonra Erzurum’a gitmek üzere Gümüşhane’den ayrıldı.