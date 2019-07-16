Akşener'den 'ifademi alın' talebi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasını ve ifadesine başvurulmasını talep etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdi. Akşener dilekçesinde, siyasi hayatı boyunca bulunduğu parti ve görevleri belirterek, halen İYİ Parti Genel Başkanı olarak siyasi mücadelesini kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Hakkındaki FETÖ/PDY üyeliği iddialarıyla başlatılan soruşturma nedeninin kamuoyu tarafından bilindiğini savunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Zira; 2016 esaslı bir soruşturmanın 2019 yılına kadar hiçbir ilerleme kaydetmeyerek, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında ve yenilenen 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sürecinde 'gizlilik kararı' konularak hareket kazandırılması, Genel Başkanı olduğum İYİ Parti’nin ve paydaşı olduğumuz Millet İttifakının anılan seçimlerde elde ettiği başarı ile aynı döneme rastlamaktadır."