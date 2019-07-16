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Akşener'den 'ifademi alın' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasını ve ifadesine başvurulmasını talep etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasını ve ifadesine başvurulmasını talep etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdi. Akşener dilekçesinde, siyasi hayatı boyunca bulunduğu parti ve görevleri belirterek, halen İYİ Parti Genel Başkanı olarak siyasi mücadelesini kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Hakkındaki FETÖ/PDY üyeliği iddialarıyla başlatılan soruşturma nedeninin kamuoyu tarafından bilindiğini savunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Zira; 2016 esaslı bir soruşturmanın 2019 yılına kadar hiçbir ilerleme kaydetmeyerek, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında ve yenilenen 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sürecinde 'gizlilik kararı' konularak hareket kazandırılması, Genel Başkanı olduğum İYİ Parti’nin ve paydaşı olduğumuz Millet İttifakının anılan seçimlerde elde ettiği başarı ile aynı döneme rastlamaktadır."

Darbe girişiminin araştırılması için TBMM'ye verdikleri önergenin iktidar partisi tarafından reddedildiğini ifade eden Akşener, dilekçesinde şöyle dedi:

"Hakkımda yapılan soruşturmanın at izi mi, it izi mi olduğunun tespiti, 2016-2019 yılları arasında ilgili soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması, bu bekletici sürenin sorumluları ve sorumluluklarının tespiti, FETÖ/PDY mücadelesinin‚ siyasi ayağının beyanlarım doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti, siyasi mücadelem açısından oy veren, vermeyen seçmenin doğru bilgilendirilmesi, Türk siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için; hakkımda yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve yukarıda izah ettiğim hususların açıklığa kavuşturulması için ivedi olarak ifademe başvurulmasını talep ediyorum."

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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