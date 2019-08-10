Akşener'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aziz milletimin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bugünlerde yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milli ve manevi duyguların şaha kalktığı bir bayramla daha buluşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Akşener, açıklamasında, "Aziz milletimin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bugünlerde yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

