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Akşener'den Mansur Yavaş'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Mansur Yavaş'ın belediyedeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

Akşener, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavaş'ı, "hayırlı olsun" demek ve başarılarının devamını dilemek için ziyaret ettiğini söyledi.

Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgilendirme yaptığını aktaran Akşener, "İşi bir tarafıyla kolay, bir tarafıyla çok zor. Allah yardımcısı olsun. Ama çok kararlı gördüm. Ankara'da yaşayan herkese, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun garip gurebanın yanında olacağını ve Ankaralıya, ayırt etmeden eşit bir şekilde belediye hizmetlerini götüreceğini ve çalışmalarını bu merkezde yürüteceğini söyledi." diye konuştu.

Akşener, kendisinin de bu duruma çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Yavaş, çok önemli bir belediye tecrübesine sahiptir. Beypazarı'nı önce Türkiye'ye sonra neredeyse dünyaya tanıttı. Ankara, Türkiye'nin başkenti, Cumhuriyet kurmuş bir şehir. Dünyada önemli bir algı yaratacağını gördüm ona da inanıyorum. Başarılar, kolaylıklar dilerim." dedi.

Yavaş, Akşener'e ay yıldız motifli kalem hediye etti.

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