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Akşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Akşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Meral Akşener'e İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, İzmir Milletvekili ve Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat ve Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz eşlik etti. Mansur Yavaş’ın makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmeden sonra kısa bir açıklama yapan Akşener, "Ben Sayın Mansur Yavaş başkanımızı hayırlı olsun demek, başarılarının devamını dilemek için ziyaret ettim. Kendisi bana Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir brifing, bilgilendirme yaptı, işi bir tarafıyla kolay, bir tarafıyla çok zor. Allah yardımcısı olsun; ama çok kararlı gördüm. Ankara’da yaşayan herkese, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun garip gurebanın yanında olacağını ve Ankaralıya ayırt etmeden eşit bir şekilde belediye hizmetlerini götüreceğini ve çalışmalarını bu merkezde yürüteceğini söyledi. Ben de çok mutlu oldum, çok memnun oldum" dedi.
Mansur Yavaş’ın geçmişinde çok önemli bir belediye başkanlığı tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Akşener, "Beypazarı'nı önce Türkiye'ye sonra neredeyse dünyaya tanıttı. Şimdi önce bu bazı şeyleri düzenledikten sonra eminim Ankara, Türkiye'nin başkenti, Cumhuriyet kurmuş bir şehir, daha önemli bir algı, dünyada önemli bir algı yaratacağını gördüm ona da inanıyorum. Başarılar dilerim, kolaylıklar dilerim" diye konuştu. Akşener, ABD ile Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesi konusunda yapılan anlaşma ile ilgili bir soru sorulması üzerine "Ona daha sonra cevap vereceğiz" yanıtını verdi.

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Akşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyaretiAkşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyaretiAkşener'den Mansur Yavuş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

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