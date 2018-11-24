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Akşener'den Öğretmenler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Öğretmenlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin takipçisi olacağız. Eğitim ordumuzun 3600 ek gösterge hakkında ısrarcı olacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Öğretmenlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin takipçisi olacağız. Eğitim ordumuzun 3600 ek gösterge hakkında ısrarcı olacağız." ifadesini kullandı.

Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

"Şartlarını düşündüğümüzde, sevgili öğretmenlerimizin bugünü kutlayabildiklerinden emin değilim." değerlendirmesinde bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Biz, öğretmenlerimizin 24 Kasım'ı kutlayabilmeleri için atanamayan binlerce genç öğretmenimizin hakkının peşinde olacağız. Öğretmenlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmelerinin takipçisi olacağız. Eğitim ordumuzun 3600 ek gösterge hakkında ısrarcı olacağız. 'Fikri hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirmekle mükellef öğretmenlerimizin hürriyetini, sözleşme esaretinden kurtarmak için elimizden geleni yapacağız.
Başardığımızda, başımız dik kutlayacağız 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü."

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