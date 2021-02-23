Akşener'den Özlem Zengin tepkisi: Hakkını arayan her kadın onurludur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında çıplak arama iddialarını reddeden, çıplak aramaya maruz kaldıklarını açıklayan kadınlara da, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" diye seslenen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e tepki gösterdi.

Zengin'in açıklamalarını sert bir dille eleştiren Akşener, "Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız? Şu utanmazlığa bakar mısınız? Gerçekten ibretlik" ifadelerini kullandı.

"Cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için başvuru süresi mi var? Üç iş günü içinde şikayetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz?" diye soran Akşener, "Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? Zihniyetiniz batsın. İster bir gün sonra, ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Zengin'in "AK Parti'ye göre onurlu kadının tarifini yaptığını" belirten Akşener, "Yani bu arkadaş diyor ki, 'Tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur. Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine onursuzdur'. Bu arkadaşların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil, cehalet olduğundan, özellikle, bilmedikleri, anlamadıkları konularda, üst perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar. Doğrusunu anlatmak da, mecburen bizlere düşüyor" diye konuştu.