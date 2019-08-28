HABER

Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam ben kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan 85 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın vefatına ilişkin, "Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam ben kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, akşam saatlerinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk da eşlik etti.

- "Kutup yıldızımızı kaybettik"

Kafalı ailesine başsağlığı dileyen Akşener, cenaze evinden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rahmetli Kafalı'nın talebesi olduğunu belirten Akşener, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyzaldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, ben kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Öte yandan, Prof. Dr. Kafalı'nın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Bakan Koca: “Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar”Bakan Koca: “Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar”
28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Prof. Dr. Mustafa Kafalı Taziye Ziyareti

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.