HABER

Akşener'den 'resepsiyon' açıklaması: Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştirerek, "Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar.

Nursima ÖZONUR- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştirerek, "Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar. Bunu kabul etmemiz, mümkün değil. Bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin 40 milletvekiliyle birlikte Birinci Meclis'e gelerek, dua etti. Meclis önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştirdi. Cumhuriyetin yeni yaşının kutlanması gereken yerin Ankara olduğunu vurgulayan Akşener, "Bugün sahip olduğumuz en büyük kıymetlerden cumhuriyetimiz, 95. yaşına giriyor; kutlu olsun. Bizler birinci vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak olduğunun bilincindeyiz. Bazılarını cumhuriyetle barıştıramadık. Birazdan cumhuriyetin bir geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Akşam da cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara’dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip, müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında, Ankara'da olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı
Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştıMart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı

'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!

Cumhurbaşkanı Hükümeti Kabinesi'nde revizyon mu yapılacak? Kulisleri hareketlendiren iddia!

BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.