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Akşener'den taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Akşener'den taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Aksu ilçesinde bir partilisine taziyede bulundu.

Akşener, "Millet İttifakı" seçim çalışmaları kapsamında Kepez ilçesinde Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen mitingin ardından Aksu ilçesine geçti.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İYİ Parti'nin Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan'ın yeğeni Mustafa Altıntaş'ın ailesini ziyaret eden Meral Akşener, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Akşener, aileye telefon numarasını vererek, her zaman arayabileceklerini de söyledi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taziye ziyaret

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