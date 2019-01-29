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Akşener’den Tunç Soyer açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 12 Eylül mahkemelerinde görev alan başsavcı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i göstermesinin ardından yapılan eleştirilere, “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez” dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 12 Eylül mahkemelerinde görev alan başsavcı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i göstermesinin ardından yapılan eleştirilere, “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. Akşener, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olması ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Akşener, “Tunç Soyer ile hiç tanışmadım, hiç konuşmadım. Ne yer ne içer ne düşünür bir bilgim yok. Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez" dedi.
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olarak açıklanmasının ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan, "CHP Parti Meclisinde Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" açıklamalarını değerlendiren Akşener, “İl başkanımızın bana sorarak bir açıklama yaptığını söyleyemem. Bana sorulup yapılmış bir beyan değil. Metni çok dikkatle okudum. Dervişoğlu’nun söylediği istismar bataklığı oluşturulacağı için Tunç Soyer’in bu manada o bataklığı kurutulmasına yönelik üzerine düşeni yapmasına yönelik bir beyanat. Son derece nezaketli bir açıklama” ifadelerini kullandı.
Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın istifasını ve ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren Akşener, “İstifa tek taraflı bir karardır ve saygı duyulması gereken bir karardır. Akkal’ın baştan aşağı çelişkilerle dolu bir açıklaması oldu. Arkadaşımızın şüpheleri varmış ama HDP’nin 3 şehirde aday çıkarmayacağız demesiyle şüpheleri gerçekleşmiş. Bu şüpheleriyle Manisa birinci sıradan seçilirken bu şüpheler bu arkadaşımıza neden engel olmadı. Bunların her biri bahane. Hangi sebeple gerçekten istifa etti zamanla ortaya çıkacaktır. Bu açıklamayı son derece incitici, iftiraya yönelik buldum” dedi.
Akşener, bir basın mensubunun,“İttifak görüşmelerinde en zorlandığınız nokta ne oldu” sorusuna şu cevabı verdi:
“CHP köklü ve zorlu bir parti. Kılıçdaroğlu açısından bakıldığı zaman da çok kolay yönetilebilir bir parti değil. Ciddi ağırlığı olan kişilerin bulunduğu siyasi parti. Belli dengeler var. Biz yeni partiyiz ve hedefimiz kalıcı olmak. Zorluklar yaşandı, müzakereler uzun sürdü. Yüzde yüz içime sinmedi. Kılıçdaroğlu’na sorsanız onun da yüzde yüz içine sinmemiştir. Mesele karşılıklı iyi niyetli adımlar atmaktır.”
Iğdır’da aday çıkarmayacaklarını söyleyen Akşener, “Iğdır’da 5 bin küsür oy aldık. Hem AK Parti hem de MHP ayrı aday çıkardı. Madem Iğdır’da HDP ile yarışacak bu sistem biz aday çıkarmayacağız. Ama MHP adayını destekleyin diyemeyeceğim çünkü Bahçeli reddeder. Ahlat’ta 745 adayımız var, aday çıkartmayacağız. Çünkü o 745 oy çok önemli” ifadelerini kullandı.
Seçim güvenliğine de değinen Akşener, “Seçmen sandığa giderse, siyasi partililer sandığı korursa sonuçları müthiş değiştirecek şekilde bir problem çıkmaz” dedi.
Beka tartışmalarına yönelik soruya Akşener, “Erdoğan’ın bekası konusunda da problem yok, Bahçeli’nin koltuğuyla ilgili de hepimizi attığı için bir problem yok. Bekaya nasıl geldik anlayamadım. Rahat olsunlar ikisinin de koltuklar sağlam. Germeden, insanları zor duruma düşürmeden bir dilin oluşturulması gerekiyor” cevabını verdi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın Makedonya kökenli olduğunu iddia etmesinin ardından yaşanan tartışmalar ile ilgili ise Akşener, “Bu tür tartışmaların kimseye faydası yok. Çok çirkin ve terbiyesizce buluyorum” açıklamasını yaptı.
CHP ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Denizli ve Balıkesir’e birlikte ziyaret yapmayı önerdiğini ve kendisinin de buna olumlu yaklaştığını ifade etti.
Akşener, CHP ile yapılan ittifak kapsamında iş birliği yapılan her yerde İYİ Parti adaylarının CHP seçmenini, CHP adaylarının ise İYİ Parti seçmenini oy vermeye yönlendireceğini kaydetti.

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