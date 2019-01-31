Akşener’den Tunç Soyer açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’te İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’in 12 Eylül döneminde askeri savcı olması nedeniyle eleştirilere cevap vererek, "Sayın Bahçeli 1980 öncesinin başbakanı olan rahmetli Ecevit ile hepimiz adına helalleşti. 12 Eylül’ün savcıları, hakimleri o devrin polis müdürleri o devrin askeri personeli ve hapishanede günleri geçenlerin hayatında çok acı izleri var. Sadece ülkücü hareketin değil, herkesin yani hapishaneden yolu geçen herkesin acı hatıraları var" dedi.

Akşener, seçim çalışmalarına başladığı Bilecik’te ittifak yaptıkları kent merkezinde CHP’nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin’e destek istedi. İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Akşener, "Suç şahsidir. Şimdi sadece ülkücü hareket açısından değil, 12 Eylül’ün savcıları, hakimleri o devrin polis müdürleri o devrin askeri personelini hepimizin hayatında hapishaneden geçenlerin hayatında çok acı izleri var. Sadece ülkücü hareketin değil, herkesin yani hapishaneden yolu geçen herkesin acı hatıraları var. Dolayısıyla Nurettin Soyer ile ilgili olarak o acı hatıraların parantez içinde olduğu bir noktayı bu kenara koyarsak babadan oğula suç geçmeyeceği için de Tunç Soyer’in adaylığına yönelik bizim herhangi bir dahlimiz olmadı, öyle diyeyim. Fakat şimdi bir şey daha var. Tunç Soyer eğer Seferihisar Belediye Başkanlığında kalsaydı bu fırtına koparılır mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli bu kadar şiddetli bir şekilde bu konunun üzerine gider miydi?" dedi.