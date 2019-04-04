Akşener'den yaptıkları itirazlara ilişkin değerlendirme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı tüm itirazlar Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığımızca takip ediliyor. Bu takip, son merci olan Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) kadar devam edecek. Her bir vatandaşımızın demokratik hak ve hukukunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz etmenin yasal ve demokratik bir hak olduğunu belirterek, iktidar partisinin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehir ve ilçede itirazlarda bulunmasını da bu çerçevede değerlendirdiklerini kaydetti.

Ancak iktidar partisinin daha önce başarıyla çıktığı seçimlerin sonuçları birkaç saat içinde açıklanırken, sürecin bu kez neden bu kadar uzadığını anlamakta zorlandıklarını ifade eden Akşener, "İktidar partisinin kaybettiği belli olan İstanbul'da seçimi kazanmış gibi afişler astırmasını da milli iradeye ve kurumlarımıza hakaret sayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçları ile ilgili yaptıkları itirazlara da değinen Akşener, şunları kaydetti: