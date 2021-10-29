Akşener’e “Burası Kürdistan” Diyen Esnaf Gözaltına Alındı

İyi Parti Genel Meral Akşener’e, Siirt ziyareti sırasında, “Burası Kürdistan” diyen esnaf Cemil Taşkesen, ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Taşkesen’in gözaltına alınmasına, aralarında AKP yöneticilerinin de bulunduğu birçok kesim tepki gösterdi.

Güneydoğu kentlerinde esnaf ziyaretlerini sürdüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Siirt ve ilçelerindeydi. Kurtalan ilçesini de ziyaret eden Akşener esnaf ziyareti yaptı. Akşener girdiği bir işyerinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İşyeri sahibi Cemil Taşkesen, Akşener’e "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" dedi. Akşener’in “Bu böyle olmuyor, bu başkası için de farklıdır’ yanıtını verdiği konuşma bir anda sosyal medyada yayıldı.

Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan Taşkesen, sabah evinde gözaltına alındı. VOA Türkçe’nin Kurtalan adliyesinden aldığı bilgiye göre Taşkesen, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, “Terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Taşkesen sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olay tepki çekti.

AKPliler de tepki gösterdi

Olaya ilk tepki gösterenlerden biri eski AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt oldu. Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın önceki yıllarda yaptığı konuşmaları örnek gösterdi ve şu yorumu yaptı; “Erdoğan 'Kürdistan, Lazistan' dedi. Siirt’te bir vatandaşımızın oldukça medeni bir üslupta düşüncesini ifade etmesine gösterilen aşırı tavır neyin alameti? Kim bu tavrı ne adına sergiliyor? Tarihi gerçekleri yok etmeye çalışmak nedir?”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, Taşkesen’in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek serbest bırakılmasını istedi. Danış Beştaş, “Siirt’e gelen bir parti lideri, bölge gerçekliğiyle karşılaştı, ardından ise bilindik son; burası Kürdistan diyen yurttaş gözaltında! Nedir yani, ben Kürdüm, dilim Kürtçe demek yasak mı? Kürt olmak yasak mı? Herkesi kapsayan bir gelecek mümkün. Cemil Taşkesen’i Serbest bırakın” dedi.

Beştaş daha sonra yaptığı yeni bir paylaşımdaysa, Taşkesen'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Yanında Cemil Taşkesen'le birlikte açıklama yapan Beştaş, bu açıklamasının görüntülerini de Twitter'da paylaştı. Açıklama sırasında polisin müdahalesi de görüntülere yansıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da tepkisini bir soruyla dile getirdi. Bekaroğlu sosyal medya hesabından şu soruyu sordu: "Büyük soru: Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Siirt’te Akşener’le sohbet ederken 'Burası Kürdistan’dır' diyen esnaf mı daha çok zarar verir yoksa bu esnafı geceyarısı baskını ile gözaltına aldıranlar mı?”

Barolardan tepki

Taşkesen’in gözaltına alınmasına barolardan da tepki geldi. Yazılı bir açıklama yapan Diyarbakır Barosu, soruşturmaya tepki gösterdi. Konuşmanın ‘ifade özgürlüğü’ olduğunu savunan Baro Yönetimi, açıklamada şu görüşlere yer verdi: ”Kürt kimliği, dili, coğrafyası kapsamında Kürdistan tanımlamasının suç olarak nitelendirilmesi ve soruşturmaya konu edilmesini kabul etmiyoruz. İfade özgürlüğünün öznesi herkestir. Her türlü düşüncenin barışçı bir şekilde ve serbestçe ifadesi, koruma altına almıştır. Kürt coğrafyasının Kürdistan olarak nitelendirilmesi, Kürt kimliğinin gereği olup suç nitelendirilmesi yapılarak, arama ve gözaltı işleminde bulunularak yargısal faaliyette bulunulmasının hukuki meşruiyeti bulunmamaktadır. “

Batman Baro Başkanı Erkan Şenses de konuşmanın ifade özgürlüğü olduğunu savunarak, şunları söyledi: "1- ‘Burası Kürdistan’ demek ifade özgürlüğü kapsamındadır. 2- CMK m. 145 gereğince ifadeye çağrılma esas, gözaltı istisnadır. 3- Diyalogdaki iddia edilen suç delili konuşma olduğundan diyalog üzerinden ev araması işlemi hukuka aykırıdır."

