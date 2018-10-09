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Akşener'in evinin önündeki protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:18 | Son Güncelleme

Akşener'in Üsküdar'daki evinin önündeki izinsiz gösteriye katıldıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye katıldıkları iddia edilen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akşener'in Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerine yapılan araştırmada grubun içinde yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ile "Tehdit" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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