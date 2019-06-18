Akşener'in seçim çalışmaları

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "(NATO'dan çıkalım) demekle olmaz, çıkabiliyorsanız çıkın. S-400'ler bu ülke için gerekliyse elbette alınmalıdır. NATO'dan, AB'den çıkmamız milli menfaatimiz adına doğruysa, önemliyse, elbette çıkın. Çıkmalıyız ama öncelikle Kürecik'le İncirlik Üssü'nü kapatın." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da esnafı ve partisinin seçim çadırlarını ziyaret eden Akşener, 31 Mart seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul ile ilgili verdiği karara Türkiye'yi düşünerek itiraz etmediklerini söyledi.

İstanbul için verilen kararın haksız olduğunu dile getiren Akşener, "Biz şunun için arıza çıkarmadık; İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 70'inin bankalara borcu var. AK Parti'linin de var, CHP'linin de, İYİ Parti'linin de ve MHP'linin de var. Ekonomiyi konuşmamız gerekirken 23 Haziran seçimlerini konuşuyoruz." diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu savunan Akşener, onu 23 Haziran'da yeniden seçeceklerini aktardı.