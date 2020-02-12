Aksesuar üreticileri iPhone SE 2 için kılıf üretmeye başladı

MacRumors’un iddialarına göre; Totallee isimli aksesuar üreticisi iPhone SE 2 için şimdiden çalışmalarına başlamış durumda. 35 dolardan satışa sunulacak olan bu kılıflar, telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını da bizlere gösteriyor.

Söylentilere göre; ucuz fiyatlı olacak olan bu modelde; 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Apple A13 Bionic yonga setinden gücünü alacak olan telefonda 3 GB RAM yer alacak.

64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile gelecek olan uygun yollu bu modelde Portre modu, True Tone Flash ve OIS destekli 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı arka kamera yer alacak.

Ön tarafta ise portre modu destekli 7 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı kamera bulunacak. Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile gelecek olan uygun fiyatlı iPhone’da 2. nesil Touch ID parmak izi okuyucusu da bulunacak.

iPhone SE 2 özellikleri

4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde LCD ekran (Haptic Touch, 326 PPI ve 625 nit parlaklık)

Apple A13 Bionic yonga seti

3 GB RAM

64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri

12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı arka kamera (Portre modu, True Tone Flash ve OIS desteği)

7 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı ön kamera (Portre modu)

Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri

nesil Touch ID parmak izi okuyucusu

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