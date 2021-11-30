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  4. Aksiyon filmi gibi! Terminalin tavanı çöktü, şans eseri kurtuldu

Aksiyon filmi gibi! Terminalin tavanı çöktü, şans eseri kurtuldu

30.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilçede çatıları uçuran, ağaçları yerinden söken lodos, Zonguldak'ta da ilçe terminalinin tavanının çökmesine neden oldu. Bir kişinin şans eseri kurtulduğu olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde lodos ile birlikte yağan yağmur sonrası Devrek İlçe Terminali'nin asma tavanı çöktü.

O anlar, terminalin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda yaralanan olmadı.

DHA

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Zonguldak
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