Aksiyon filmi gibi! Terminalin tavanı çöktü, şans eseri kurtuldu

Birçok ilçede çatıları uçuran, ağaçları yerinden söken lodos, Zonguldak'ta da ilçe terminalinin tavanının çökmesine neden oldu. Bir kişinin şans eseri kurtulduğu olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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