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Aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin aldığı nefes kesen eğitim İHA tarafından görüntülendi. Polislerin “Temel Çevik Kuvvet Eğitimi” aksiyon filmlerini aratmadı.

Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimlerde gerçeğine uygun olarak eylemciler gözaltına alınıp müdahale edildi. İşte aksiyon filmlerini aratmayan eğitimden inanılmaz kareler...

Çevik Kuvvet polisinden aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa da bulunan merkezde çevik kuvvet polislerine “Temel Çevik Kuvvet Eğitimi” verildi.
Verilen eğitimlerde orta çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken senaryo gereği eylemcilere müdahale edilip göz altına alınıyorlar.
Çevik kuvvet polislerine “Temel Çevik Kuvvet Eğitimi” kapsamında toplumsal olaylara müdahale etme, göstericileri karşı kendimi kalkanlar yardımı ile koruma ve göz altına alma gibi eğitimler görüyorlar.
Eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak sınıflarda kanunen hangi durumlarda kalabalığa karşı müdahale edilmesi ve kanunların içeriği hakkındaki bilgileri tekrarlanıyor. Kapalı spor salonlarındaki eğitimlerde ise direnen göstericilerin nasıl gözaltına alınabileceği, polislerin nasıl kendilerini korumaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.
Çevik kuvvet polisleri zorlu hava şartlarında da eğitimlerini aksatmıyorlar. Her sabah şınav ile başlayan eğitimlerde şehit polisler de unutulmuyor. Görevli eğitmen şınav çekilirken şehit polislerin isimlerini sayıyor. Eğitimdeki polisler ise hep bir ağızdan ‘burada’ diyerek bağırıyor.
Polislerin eğitimlerinin en zorlu kısımlarından birisi ise toplumsal olaylara müdahale eğitimi. Eğitimde senaryo gereği eylemciler polise karşı direniyor. Görevli polislere saldıran eylemciler, molotof kokteyli, havai fişek ve taş atıyor. Bu sırada kendini kalkanlar ile koruyan polis ise biber gazı be sis bombası ile eylemcilere müdahale ediyor.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde, 200’ü kadın 3 bin 300’ü erkek olmak üzere 3 bin 500 tane polis memuru görev yapıyor.
Ayrıca 4 atlı birim, 15 tane kangal ve Akbaş olmak üzere 35 tanede köpek de görev yapıyor.
Çevik Kuvvet bünyesinde yer olan polisler, atlı birimler ve köpekler, toplumsal olaylara, mitinglere, spor müsabakalarına, basın açıklamaları gibi pek çok konuda görev yapıyor.
Toplumsal olaylarda yaşanabilecek tüm saldırılara karşı eğitim verdiklerini dile getiren Çevik Kuvvet Şube Müdürü Komiser Yardımcısı Fırat Orhan, “Personelimize havai fişek, molotof kokteyli ve taş gibi materyellerin atılmasına karşı nasıl savunma göstereceğimizin eğitimini veriyoruz.
Gösterici gurubun nasıl dağıtılması gerektiğini ve nasıl gözaltına alınması gerektiğinin eğitimlerini veriyoruz. 3 bin 500 çevik kuvvet polisimiz var, bunların 3 bin 300 tanesi erkek 200 tanesi kadın olarak görev yapmaktadır.
Erkek polisler nasıl eğitim alıyorlarsa kadın polisler de öyle eğitim alıyorlar. Çünkü dışarıda birebir aynı çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan polis olduklarından dolayı güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Ümmühan Tuncay isimli polis memuru, “Bazen bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar ancak yasak olduğu için çektiremiyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz 'Helal olsun size kızlar' diyorlar. Bu tepkiler tabi hoşumuza gidiyor.
Çevik kuvvet polisiyseniz pek mümkün değil, kendimize çok vakit ayıramıyoruz. Makyaj yapıyım deseniz, bir süre sonra gidiyor zaten. Saçını düzeltip gelsen ister istemez bir iki saat sonra rüzgardan karışıyor” diye konuştu.
Çalışırken bazen kişisel bakımına zaman ayıramadıklarını dile getiren Hediye Güngör isimli polis memuru ise, “Çevik kuvvet polisi olmak, özellikle Bayrampaşa bizim biraz gözümüzü korkutuyordu. Ancak alışıyorsun saatleri bazen sıkıntı olabiliyor ama insanları ve ortamı olsun gayet güzel.
Nöbet tutarken çevrede geçen insanların fazlasıyla ilgisi oluyor. Helal olsun diye yorum yapanlar çok oluyor. Bayan polis olduğumuz için daha dazla ilgi oluyor hoşumuza gidiyor bizim için yapılan bu yorumlar. Ben kişisel bakımı çok seven bir insanım ama bazen kişisel bakımımıza zaman ayıramadığımız oluyor” dedi.
Dedesinin terör saldırısında şehit olmasından dolayı polis olmayı seçtiğini ifade eden Kadir Topal, “Vatanım, milletim için polis olmayı seçtim. Benim dedem terör baskınında şehit oldu. Benim polis olmamdaki birinci sebep budur.
Gösterilerde gerçekten molotof ve havai fişek ile karşılaştığımız için buradaki eğitimlerde bunları gerçekten görmek zorundayız. Burada eğitimlerde gerçekten üstümüze eylemcilerin attığı gibi taş ve benzeri yabancı cisimler atılıyor.
Gönlünde vatan millet aşkı olan herkese polis olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
İşte çevik kuvvetin eğitiminden görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
eğitim çevik kuvvet polis

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