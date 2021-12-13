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  4. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Bakın neden kaçıyormuş

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Bakın neden kaçıyormuş

13.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kurallarını hiçe sayarak kaçmaya başlayan sürücü, polisi harekete geçirdi. 'Dur' ihtarlarına aldırış etmeyen şahıs, polislerin aracın önünü kesmesiyle yakalandı. 20 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın sona ermesiyle yapılan kontroller sürücünün, neden kaçtığını ortaya çıkardı. Kelepçe ile etkisiz hale getirilen şahsın, yasal sınırın 3 kat üzerinde alkollü olduğu anlaşıldı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Bakın neden kaçıyormuş

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Burkay T., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Aracın kaçış güzergahına doğru bölgedeki ekipleri konumlarını aldı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESEREK DURDURDULAR

Sürücü Burkay T., ihtarlara uymayarak yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmaya başladı. Seyhan ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı’na giren sürücü Burkay T., daha fazla kaçamadı. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler şüpheli şahsın aracının önüne keserek durdurdu.

3 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü ve araçta bulunan 2 kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Sürücü Burkay T.’ye yapılan alkol testinde, 1.49 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olan Burkay T. ile yanında bulunan arkadaşları gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA

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Adana
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