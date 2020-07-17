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Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Almanya'da aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye kayda alındı. Ülkenin başkentinde yaşanan olayda, polis ihtarına uymayan sürücü, 2 el ateş edilerek durduruldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Hermannstrasse caddesi üzerinde polisin bir aracı kontrol etmek istemesi üzerine aksiyon filmleri aratmayan kovalamaca sahneleri yaşandı. Araç sürücüsü, polisin dur ihtarına uymadı ve arabasının gazına yüklenerek kaçmaya çalıştı. Polisler de peşine takılınca Berlin’in en işlek sokaklarından birinde aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Sokakta trafik tıkanınca 200 metre sonra firari sürücü U-dönüşü yaparak geri dönmek istedi. Sürücü polisin ısrarla dur ihtarlarına uymayınca, polislerden biri silahını çekti ve iki el ateş etti. Mermiler aracın motoruna isabet edince sürücü tekrar gaza yüklendi ve geldiği istikamete doğru aracını tam gaz sürdü. Diğer yandan trafik tıkanınca fazla uzaklaşamayan sürücü yaklaşık 50 metre sonra kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı ve zincirleme bir kazaya neden oldu.

Firari şahıs, yanına gelen ve teslim olmasını isteyen polislere aldırış etmeden, arabasının yan kapısını açarak bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sefer de Berlin’in Neukölln semtinde yer alan Silberstein caddesi üzerinde polisle firari şahıs arasında yaya olarak kovalamaca başladı. Polis kaçan sürücüyü iki sokak ötede yakalayarak gözaltına aldı. Firarinin kimliği ve neden polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Öte yandan, bu tür sahnelerin Berlin’de son zamanlarda sıkça yaşanmaya başladığı belirtildi. Şehirde yükselen turist sayısına paralel olarak, başta uyuşturucu satışı olmak üzere, kapkaç olayları, hırsızlık gibi kriminal suçlarda da büyük artış yaşandığı aktarıldı. (İHA)

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