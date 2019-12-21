HABER

Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:59 | Son Güncelleme

AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.
Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.
Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.

FOTOĞRAFLI

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandıHareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı
Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit olduAcı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

Protesto devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden rant çıktı!'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.