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Aksoy: Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ithamını reddediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 23:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz" dedi.

Aksoy: Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ithamını reddediyoruz

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına ilişkin açıklamasına yazılı cevap verdi.

"TERÖRE KARŞI OPERASYONLARIMIZI KINAMASI TRAJİKOMİKTİR"

Türkiye'nin söz konusu açıklamayı reddettiğini kaydeden Aksoy, "Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemizin yanı sıra Irak vatandaşlarına da on yıllardır zulmeden terör örgütü PKK’ya yönelik yürütmekte olduğumuz Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz. Darbeyle iş başına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter'e destek olmak için Libya'ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı operasyonlarımızı kınaması trajikomiktir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİZMLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEGİZ'

Açıklamanın PKK'ya hizmet ettiğini dile getiren Aksoy, şu ifadelere yer verdi:
"Bu tarz sorumsuz açıklamalar, iddia edildiği üzere her daim yanında olduğumuz kardeş Irak halkına değil, eli kanlı PKK terör örgütünün gündemine hizmet eden girişimlerdir. Unutulmamalıdır ki terör örgütü PKK, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Türkiye olarak, PKK ve destekçileri tarafından hakları gasp edilen Irak halkının yanında durmaya ve terörizmle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." (DHA)

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