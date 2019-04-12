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Aksoy’dan KHK açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

AK Parti’den Mardin’in Dargeçit İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Cüneyt Aksoy, hakkında çıkan KHK haberleri ile ilgili açıklama yaptı.Aksoy, yaptığı açıklamada, Dargeçit ilçesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaparken 22 Kasım 2016’da 29896 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı KHK uyarınca 4 sayılı listede mahalli idareler personeli içinde 1986 sıra numarası ile kamu görevinden FETÖ kumpasıyla ihraç edildiğini, 23 Kasım’da ise Mardin İl OHAL Bürosu’na itiraz sonucu gerçeğin ortaya çıkmasıyla 14 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 692 sayılı KHK ile görevine iade edildiğini söyledi.

Aksoy’dan KHK açıklaması

AK Parti’den Mardin’in Dargeçit İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Cüneyt Aksoy, hakkında çıkan KHK haberleri ile ilgili açıklama yaptı.
Aksoy, yaptığı açıklamada, Dargeçit ilçesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaparken 22 Kasım 2016’da 29896 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı KHK uyarınca 4 sayılı listede mahalli idareler personeli içinde 1986 sıra numarası ile kamu görevinden FETÖ kumpasıyla ihraç edildiğini, 23 Kasım’da ise Mardin İl OHAL Bürosu’na itiraz sonucu gerçeğin ortaya çıkmasıyla 14 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 692 sayılı KHK ile görevine iade edildiğini söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının kendisine iftira atarak karalamaya çalıştığını ancak gerçeğin ortaya çıktığını kaydeden Aksoy, "31 Mart seçimlerinde Dargeçit’te önemli bir başarı sağladık. Bu başarımızı hazmedemeyen karanlık odaklar birtakım oyunlarla kendilerine pay çıkarmak istiyorlar. İddialar tamamen asılsız ve iftiradır. Dargeçit’te başarımızı hazmedemeyen karanlık odakların oyunudur. Kimler ve hangi karanlık güçler, hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler, artık halkımız gönül belediyeciliğiyle tanışacak ve hizmetin en iyisini görecek. Ayrıca bu iftirayı atanlara karşı da her türlü yasal girişimlerde bulunacağız. Hukuk karşısında hesabını verecekler" dedi.

Aksoy’dan KHK açıklaması

Aksoy’dan KHK açıklaması

Aksoy’dan KHK açıklaması

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