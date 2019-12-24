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Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama 

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 00:25 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz" dedi.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır. Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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