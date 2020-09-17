HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma baskını

Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’da Aksu çayı içindeki bir toprak parçasında 585 kök hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, M.Ş,İ.Ş.

Antalya’da Aksu çayı içindeki bir toprak parçasında 585 kök hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, M.Ş,İ.Ş. ve M.Ş.’nin serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu çayı içinde ada şeklindeki bir toprak parçasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. KOM Şube, Serik ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından şüphelilerin arazisinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 kilo 300 gram esrar, 585 kök kenevir, 40 litre sıvı gübre, su dinamosu, 33 metre su hortumu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Kongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturduKongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Diğer Haberler
Kongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu
Kongrede çıkan gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu
Öğretmenin testi pozitif çıkınca 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
Öğretmenin testi pozitif çıkınca 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
Malatya'da ilk kez vaşak görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ilk kez görüntülendi
Ankara'da koronavirüste son durum! Ankara Valisi Şahin açıkladı
'Ankara'da vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz'
2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa: Erdoğan amca, yürümem için yardım et
'Erdoğan amca, yürümem için yardım et'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.