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  4. Aksu Vital 15. Uluslararası Kalite Ödülü’ne layık görüldü

Aksu Vital 15. Uluslararası Kalite Ödülü’ne layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu: - "Aksu Vital markası olarak yüzde yüz yerli Ar-Ge merkezimizde her yıl yeni ürünler geliştirilerek pazardaki liderliğimizi ve öncülüğümüzü koruyor ve aldığımız ödüllerle de bunu pekiştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Hedefimiz her yıl sağlıklı bir şekilde büyümek olduğu gibi asıl misyonumuz olan doğaya bağlılığımız ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı insan neslinin korunması bizim için asıl ödül ve mutluluktur.'' dedi.

15. Uluslararası Kalite Ödülü’ne layık görülen Aksu Vital'den yapılan açıklamada geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bitkisel ve doğal ürün kullanımının son yıllarda yükselen bir oranda artarak yediden yetmişe herkes tarafından tercih edildiği belirtildi.

Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmada dünya nüfusunun yüzde 70'inin bitkisel ve doğal ürünlerden yararlandığı gerçeğine dikkati çekilerek bu eğilimin kaliteli, doğal ve üstün nitelikli ürünlerle karşılık bulması gerektiği vurgusu yapıldı.

Alınan ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu ''Son yıllarda ülkemizde ilaç firmalarıyla birlikte birçok marka bu alanda çeşitli ürünler üreterek pazara sundu. Aksu Vital markası olarak yüzde yüz yerli Ar-Ge merkezimizde her yıl yeni ürünler geliştirilerek pazardaki liderliğimizi ve öncülüğümüzü koruyor ve aldığımız ödüllerle de bunu pekiştiriyoruz. Hedefimiz her yıl sağlıklı bir şekilde büyümek olduğu gibi asıl misyonumuz olan doğaya bağlılığımız ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı insan neslinin korunması bizim için asıl ödül ve mutluluktur.'' ifadelerini kullandı.

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Aksu Vital

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