HABER

Aktarlar eczacılara cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde eczacıların aktarların bitkisel ürün satmaması konusunda açıklama yapmasına aktarlardan cevap geldi.Antalya’da eczacılar ve doktorlar, aktarlarda satılan şifalı bitkisel ürünlerin eğitimi olmayan kişiler tarafından denetime tabi olmaksızın satılmasının halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde eczacıların aktarların bitkisel ürün satmaması konusunda açıklama yapmasına aktarlardan cevap geldi.
Antalya’da eczacılar ve doktorlar, aktarlarda satılan şifalı bitkisel ürünlerin eğitimi olmayan kişiler tarafından denetime tabi olmaksızın satılmasının halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği açıklamasını yapmıştı. Eczacıların yaptığı bu açıklamaya Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir’den cevap geldi. Bitkisel ürünlerin eczanede değil aktarda satılması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde eczacılar aktarlardan bitkisel ürünler alınmaması gerektiği yönünde açıklama yapmışlar, ben de buradan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı olarak halkımıza şunu söylemek istiyorum. Bitkisel ürünler aktarlardan alınır. Eczanelerden asla bitkisel ürün almayın. Bunun sebebi şudur; bir bitkisel ürünün ne işe yaradığını bilebilirsiniz, bunu internete girseniz orada da bulabilirsiniz. Ancak bir bitkinin kalitesini bilemezsiniz. Aktarlar yıllardır bu işi yaptıkları için hem malların kalitesini, hem de üretim zamanlarını, taze ve bayat olup olmadıklarını çok iyi bilirler. Bir zerdeçalın ve zencefilin kalitesini eczacı bilemez. Aktarlardan sezonunda çıkan taze ürünleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bal satan eczane görüyorum, bu olacak bir şey değil. Eczaneler ne isterlerse satacak bir hale geliyor" dedi.

"Bu rant için yapılmış algıdır"
Özdemir, "Halkımız artık uyandı, bitkisel ilaçların tedavi edebildiğini çok iyi anladılar. Sentetik ilaçlarla düzgün tedavi olamıyorlar. İnsanlar senelerce ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Çare gene yok. Eczaneler de ilaçları satamaz oldular. Bizim sektöre yönelmeye başladılar. Bir sektörü yok sayarak, bitkisel ilaçları eczanelerden alın gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu hiç bir güç bu hale getiremez. Biz Tarım Bakanlığına bağlı çalışıyoruz. Denetimi de Tarım Bakanlığı yapıyor. Bunun üretim aşamasını da onlar yapıyor. Sağlık Bakanlığı eczaneleri denetliyor. Tarım Bakanlığının denetlemiş olduğu bir ürünü eczane satamaz. Bu rant için yapılmış algıdır. Vatandaşlar aktardan istedikleri ürünü güvenerek alsınlar, eczanelerden almasınlar. Bu ürünlerin yanlış kullanım durumları olabiliyor. Her şey yanlış kullandığınızda zarar verir, doğru kullandığınızda mutlaka sonuç alınır. Bitkisel ürünler tedavi eder" şeklinde konuştu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
İstanbul'da okul önlerinde denetimler sürüyorİstanbul'da okul önlerinde denetimler sürüyor
Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyorKızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Son dakika! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

Bu hafta da büyük ikramiye sahibini buldu!

Son dakika... 45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.