HABER

Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Zabıta teşkilatının 193’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuralların herkes için geçerli olduğuna dikkat çekerek, “Adamına göre muâmele yok” dedi.Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193’üncü yılını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez 17 ilçede görevli zabıtaları kahvaltıda bir araya getirdi.

Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”

Zabıta teşkilatının 193’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuralların herkes için geçerli olduğuna dikkat çekerek, “Adamına göre muâmele yok” dedi.
Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193’üncü yılını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez 17 ilçede görevli zabıtaları kahvaltıda bir araya getirdi. Gölpark’ta düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da zabıtaları yalnız bırakmadı. Sıhhî ve gayri sıhhî müesseselerde, ana caddelerde, bulvar, meydan, park ve mezarlıklarda, trafikte ve büyükşehir sınırlarında akla gelebilecek tüm noktalarda zabıtaları görmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, halkın esenliğini sağlayan zabıtaların zor bir görev üstlendiğini vurguladı. Büyükşehir zabıtasının 239 personel ve 31 araçla
görev yaptığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ülkemizde genelde memnunlar memnuniyetlerini dile getirmiyor. Ancak memnuniyetsizler seslerini olanca güçleriyle çıkarıyor. Tezgahı alınan seyyar satıcının tepkisi, sanki ortada bir haksızlık, hukuksuzluk varmış gibi gündeme getiriliyor. Oysa seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımızdan herkes memnun ama dile getirilmiyor. Kirasını ödeyen, vergisini ödeyen esnafımızı korumak adına yaptığımız bu hamleler yüzünden içiniz rahat olsun” dedi.
Çözülemeyen sıkıntıların zamanla alışkanlık hâline geldiğini ve daha sonra bu alışkanlıklara değiştirmenin çok daha zor olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Gerek İnegöl Belediye Başkanlığı dönemlerim gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreciyle ilgili şunu net olarak söyleyebilirim. Adamına göre muâimele kesinlikle yok. Kurallar herkes için geçerli. Kadını için de erkeği için de. Zengini için de fakiri için de. A Partisi için de B Partisi için de. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Allah göstermesin gemi su almaya başlarsa ne zengini ne fakiri, ne doğusu ne batısı hepimiz için sıkıntı olur” diye konuştu.

Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”

Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”

Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntüOtizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü
Mersin sahilindeki son kafe de yıkıldıMersin sahilindeki son kafe de yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Mersin'de acı olay... Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.