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Aktaş: “Bursa’nın değerine değer katacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi.

Aktaş: “Bursa’nın değerine değer katacağız”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi. Aktaş, aynı heyecanla Bursa’ya değer katmaya devam edeceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile makamında bir araya geldi. Vali Canbolat, Başkan Aktaş’ı tebrik ederek, “Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah bu görev, Bursa’ya hayırlı hizmetlere vesîle kılar” dedi.
Başkan Alinur Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Canbolat’a nezaketinden dolayı teşekkür etti. Mahallî seçimlerin güzel bir şekilde tamamlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da belediye başkanlarımız seçildi, ilçe meclisleri belirlendi. Hâlihazırda göreve devam eden bir başkan olarak, projelerimizi, hedeflerimizi, Bursa’ya dâir heyecanımızı paylaşarak, gerekli kurum ve kuruluşlardan da destek ve güç alarak kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, Bursa için valilik başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle istişâre hâlinde olacaklarını vurgulayarak, “Bursa’nın daha ulaşılabilir, daha yeşil, daha yaşanılabilir bir şehir olması ve ticarî faaliyetinin artması adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Yeni dönemde de aynı heyecan ve gayretle Bursa’mıza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Aktaş: “Bursa’nın değerine değer katacağız”

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