Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 1,5 ay önce katıldığı Trabzonlular Derneği’nin etkinliğinde Trabzonsporla ilgili söylediklerinin bugün kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, birilerinin propaganda uğruna Bursaspor’a zarar verdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dobruca’daki kahvaltı mekanlarını gezip, vatandaşlarla bir araya geldi. Aileleriyle birlikte kahvaltı edenlerin masalarına konuk olan Başkan Aktaş, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de hayata geçirmeyi hedefledikleri projeleri anlattı. Daha sonra Gölyazı’ya geçen Başkan Aktaş, hafta sonunu burada değerlendiren vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine ikram edilen gözlemeyi yiyen Başkan Aktaş, havanın da güzel olmasını fırsat bilip, Gölyazı’da vatandaşlarla birlikte keyifli zaman geçirdi.

’İş olsun’ diye Bursasporlu değilim”

Akşam saatlerinde de Ayyıldız Spor Kulübü’ne konuk olan Başkan Aktaş, burada son zamanlarda özellikle sosyal medyada kendisine karşı Bursaspor üzerinden yapılan saldırıları değerlendirdi, yaşananların Bursaspor’a zarar verdiğini vurguladı. ‘İş olsun’ diye Bursasporlu olmadığını kendisini bildiği günden beri Bursasporlu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “2005 yılında Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışına İnegöl Belediye Başkanı sıfatıyla gittim. Pasta kestiler. Onun başında bulunduğum için beni sosyal medyada farklı mecralara sokmaya çalıştılar. 1,5 ay önce de Trabzonlular derneğinin gecesinde bir konuşma yaptım. Şimdi bu sözler üzerinden beni farklı yönlere çekmeye çalışıyorlar” dedi.

“Küçük düşürmenin hesabı içindeler”

Trabzonlular gecesindeki sözlerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz Beşiktaş ile oynuyorduk. Trabzonspor Fenerbahçe ile hem de İstanbul’da oynuyordu. Trabzonspor istese rahat rahat oynar, Fenerbahçe yener biz şampiyonluğu kaybedebilirdik. Ama aslanlar gibi, bir takımın oynaması gerektiği gibi oynadılar. Biz de aslanlar gibi oynayıp Beşiktaş’ı yendik ve şampiyon olduk. Biz ezberleri bozduk. 5’inci büyük olarak literatüre geçtik. 2 yıl önce biz yine Trabzonspor ile deplasmanda oynadık. 30 bin kişilik statta seyirci kontenjanı bin 500 kişi ama 3-4 bin kardeşimiz Bursa’dan maça gitti. İsteseler, derdilerdi ki sizin bin 500 kontenjanınız var biz sizi almıyoruz. Ama herkesi aldılar. Bu bir inceliktir. Trabzonspor seyircisinin çok ateşli bir seyirci olduğunu biliyorsunuz. O gün Trabzonspor seyircisinin Bursaspor seyircisine baskı yapmaması bana göre bu bir centilmenliktir. Oynanan maçla alakalı benim söylemim yok. Farklı iftiralarla bizi kamuoyunda küçük düşürmenin derdi ve hesabı içindeler. Böyle bir durum asla söz konusu değil” diye konuştu.

“Forma reklamını biz veriyoruz”

Bursaspor’a her zaman destek olduğunu hatırlatan Aktaş, “BUDO olarak biz verdik. BUDO’nun reklama ihtiyacı mı var. Sıkıştıkları her anda stadyumun temizliği, güvenliği ve ikramlarına varana kadar bütün maliyetleri üstlenen bir adama bunlar söylenemez. Ben Bursasporluluğumu kimseye tartıştırmam. Ne Trabzonspor ne de Bursaspor forması leke tutar. Şimdi seçim zamanı millet Bursasporlu oldu. Daha önce Bursaspor’un maçlarına gitmeyenler en ateşli Bursaspor taraftarı oldu. Ben bu kadar Bursaspor’la alakalı yanıp tutuşanları 1 Nisan sabahından itibaren de bekliyorum. Birileri Cumhur ittifakını ve şahsımı yaralamak adına sosyal medyada algı oluşturarak bir propaganda peşine düştüler. Bursaspor’a bu manada zarar veriyorlar. Trabzonspor gibi değerli bir takımı da zan altında bırakıyorlar” dedi.

Başkan Aktaş, Zaferspor - Düzce Çilimli Belediyespor maçının devre arasında her iki takımın da soyunma odalarını ziyaret edip, futbolculara başarılar diledi.