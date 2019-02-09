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Aktaş: “En büyük sermayemiz birliğimiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Bursa Kütahyalılar Derneği’nin gezeğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizim en büyük sermayemiz birlik ve beraberliğimiz” dedi.Başkan Alinur Aktaş, yoğun programına rağmen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmayı ihmâl etmiyor.

Aktaş: “En büyük sermayemiz birliğimiz”

Bursa Kütahyalılar Derneği’nin gezeğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizim en büyük sermayemiz birlik ve beraberliğimiz” dedi.
Başkan Alinur Aktaş, yoğun programına rağmen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmayı ihmâl etmiyor. Bursa Kütahyalılar Derneği’nin her hafta tertiplediği gezek programına konuk olan Başkan Aktaş, Kütahyalıların Osmanlı’yı doğuran Hayme Ana’nın torunları olduğunu hatırlattı. Bunun herkese nasip olmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Dolayısıyla ha İnegöl, ha Bursa, ha Kütahya. Aynı coğrafyada yaşayanlar olarak, aynı âdet ve geleneklerin yaşandığı, gezek kültürüyle türkülerin söylendiği, hâtıraların tazelendiği bu ortamda bulunmak bizi mutlu etti” diye konuştu.
Bursa’nın renkli bir çiçek bahçesi olduğunu ve herkesin kendi kültürünü yaşatması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Herkes yöresinin müziğini sevsin, folklorunu, yemeğini, kültürünü sevsin, sahip çıksın. Ancak bu kesinlikle ayrışmamıza vesile olmasın. Bursa’da her türlü renk var. Çanakkale’ye gidenler mezar taşlarını görmüştür. Farklı farklı yörelerden insanlar. Onların tek derdi ve heyecanı vardı. Ülkemizin bağımsızlığı, bacımızın eşimizin nâmusu, bayrağımız, ezanımız, Kuran’ımız. Bunun için canlarını seve sever verdiler. Biz de birlik ve beraberliğimize sarılalım. En büyük sermayemiz birlik ve beraberliğimiz. Burada son 15 ayda Bursa’da neler yaptığımızı, bundan sonraki projelerimizi saatlerce anlatabilirim. Ama sadece şunu söyleyelim, ben proje adamıyım. İşimi aşkla, heyecanla yapıyorum. İşini aşkla yapanın aşamayacağı sıkıntı yoktur” dedi.

Aktaş: “En büyük sermayemiz birliğimiz”

Aktaş: “En büyük sermayemiz birliğimiz”

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