Aktaş: “Minibüsçülerin meselelerini birlikte çözeceğiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin en önemli konusu olan ulaşımda köklü çözümler üzerinde çalıştıklarını, minibüsçülerle ilgili problemlere de esnafla birlikte çözüm bulacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Minibüsçüler Odası yönetim ve denetim kurulları üyeleri ve odaya bağlı 26 duraktan temsilcilerle Merinos Göl Park’ta bir araya geldi. Esnafın meselelerini dinleyen Başkan Aktaş, açıklamalarıyla da moral verdi. Başkan Aktaş, Bursa’da göreve geldiği günden bu yana, kentin en önemli sıkıntısının ulaşım olarak belirlendiğini ve konuyla ilgili tedbirler aldıklarını söyledi. Geleceğe yönelik planlanan 2035 ulaşım vizyonu hakkında tüyolar veren Başkan Aktaş, “Derdimiz ve heyecanımız Bursa için. Benim babam minibüsçü değil, inşaatçıydı ama minibüsçülerin yaşadıklarını en iyi hisseden insanlardan biriyim. Empati ile yola çıktım, herkesi dinliyorum. Bir şeye karar verirken masa başında karar vermiyoruz, halkın arasına karışıyoruz, minibüs duraklarını da ziyaret edeceğiz” dedi.

Aktaş, “Önyargıları kırmalı, ama beraberinde de bir sistem olmalı. İnegöl’de 6 kooperatifi bir araya getirirken birçok sıkıntı yaşandı ama sonuç daha iyi oldu. O dönem insanlar önce bir araya gelemiyordu ama birbirlerini tanıdıkça, konuştukça sonrası daha iyi oldu. Önyargıları kırmak istiyorum. Önümüzdeki hafta UKOME kararı çıkacak, sistemle ilgili. Olayları siyaset yaparak değil, net çözmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sınırsız bir bütçem yok, eldeki imkanları en maksimum şekilde kullanarak çalışmalarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, mevcut meselelerin çözümünün zaman alabileceğini ifade ederek, “Ulaşım bu şehrin ana konusu. Minibüsçülerin kârını, zararını, her şeyi dert edecek kadar iyi biliyorum. Siz bu şehrin gerçeğisiniz. Esnafımızı doğru şekilde buluşturup kazançlı hale getirirken, şehre de zarar vermeden nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. Vatandaşımız, başımızın tacıdır. Vatandaşlarımızın mutlu olmadığı bir şeyi yapamayız. Oturup konuşacağız, herkes için iyisi neyse ona bakacağız” açıklamasını yaptı.

“Bursa’yı büyüteceğim”

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” cümlesiyle, geçmiş dönemlerdeki çalışmalarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Ben hâlden anlarım, hesaptan kitaptan anlarım. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği gönül belediyeciliğini bilirim. Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz çalışıyoruz. Yeni dönemde 18’i ilçelerde 57 akıllı kavşak uygulaması daha yapacağız. Katlı yollar da yapılacak. Bursa’yı büyüteceğim” dedi.

Başkan Aktaş, şehrin sağlıklı büyümesi noktasında 1/100 binlik planın revize edildiğini, Bursa’nın kuzeye ve batıya büyüyeceğini ve şehir büyüdükçe ulaşımın daha da değer kazanacağını sözlerine ekledi.

“Bursa çok bereketli bir şehir”

Bursa’nın termal, kongre, tarih ve inanç turizmi için de önemli bir kent olduğunu hatırlatarak Heykel, tarihi hanlar ve çarşılar ile Hisar bölgesinde ciddi bir yayalaşmanın planlandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Hamasi nutuklarla belediyecilik olmaz. Anlatacak hikâyeleriniz olacak. Dersime iyi çalıştım. Beni heyecanlandıran, Bursa’ya güveniyorum. Bursa çok dinamik ve bereketli bir şehir. Yeter ki, doğru ve sağlıklı planlama yapalım, orta ve uzun vadede hedeflerimizi iyi koyalım ve bu hedefleri birlikte gerçekleştirelim. Belediye hizmet kuruluşudur. Yapılan işler düzgün yapılsın, vatandaş memnun olsun” şeklinde konuştu.

Şehrin taşıma kapasitesini bildiğini söyleyen Başkan Aktaş, kentte gelecek dönemde raylı sistemi de lastikli sistemi de arttıracaklarını belirtti.

Türkiye’nin artık çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Başkan Aktaş, Cumhur İttifakı ile girilen seçimin sonrası istikrarın önemini vurgulayarak, “Yeni dönemin şehir ve ülke açısından da çok daha güzel geçeceğine inanıyorum. Fotoğrafın bütününe bakmak zorundayız. Eksikler tabii ki var, ama ayakları yere daha sağlam basan bir Türkiye var. Halkını dinleyen, onlara kulak veren belediyeler var. Yaptığımız işlerle ilgili daha kazançlı ve sistemli hale getirmek adına hareket edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bursa’nın gücüne güç katabilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş’a teşekkür

Bursa Minibüsçüler Odası Rafet Burgaz da Başkan Aktaş’a esnafın sorunlarını dinlediği ve çözüm üretmek için çabaladığından dolayı teşekkür etti. Burgaz, Kent Meydanı’nda yapılan raylı sistem hattı üzerinde, trafiğe açılması halinde, sağ ve solda kalan ve atıl durumda olan köprülerden bir tanesinin minibüs indirme bindirme noktası olması için düzenleme yapılacağına dâir söz aldı.



