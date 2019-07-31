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Aktaş, stratejiyi muhtarlarla belirliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak stratejik plan öncesinde muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.Bursa’nın 17 ilçesinde 1058 mahallede hizmet veren muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’nin tertip ettiği toplantıda bir araya geldi.

Aktaş, stratejiyi muhtarlarla belirliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak stratejik plan öncesinde muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Bursa’nın 17 ilçesinde 1058 mahallede hizmet veren muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’nin tertip ettiği toplantıda bir araya geldi. Bini aşkın kişinin katıldığı program, Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yol haritası olan stratejik planın 2020 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacağını söyledi. Planlama çalışmaları kapsamında vatandaşların, kamu kurumlarının, ilçe belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, oda ve birliklerin ve muhtarların görüşlerine başvurduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Şehrimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu onlarla birlikte belirlemeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızın da görüşlerini alarak, istek ve beklentilerin mümkün olduğu ölçüde yer alacağı bir plan hazırlamayı hedefledik” diye konuştu.
Samimi ortamda geçen toplantıda davetlilere, Bursa ile ilgili görüşlerin değerlendirildiği anket formları da dağıtıldı. Ankette ortaya çıkan bilgilerin yol haritasının oturmasında önemli kaynak olacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Talep ve tavsiyeler ışığında, ihtiyaçlara yönelik bölgesel projelerin daha da geliştirileceğini düşünüyorum. Büyük düşünmemiz lazım. Büyük düşünelim ki Bursamızı el birliği ile her alanda geliştirerek geleceğe taşıyalım” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurban bayramı sonrası için planladıkları ilçe ziyaretlerini gerçekleştirerek yatırım ve hizmetlerde yol haritasını daha da detaylandıracaklarını ifade etti. Ağustos ayı itibariyle ziyaretlere startı vereceklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursalılara, Yeşil Bursa, ulaşım ve turizm ile imar-şehirleşmeyle alakalı sıkıntıların bertaraf edilmesi yönünde taahhütte bulunduk. Bu noktada özellikle ilçe toplantılarımızda yatırım ve hizmetlerimizi daha net şekilde detaylandıracağız. Çünkü biz mahallelerle ilgili tespiti uzaktan sağlıklı yapamayabiliriz. Ama muhtarlarımızın bu noktada söylem ve düşünceleri, plan ve projeleri bizim için önemli ve değerli. Bursa’yı el birliği ile daha güzel yarınlara taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımızdan hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın” ifâdelerini kullandı.
Toplantıda açılış konuşmasını, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimligil yaptı. Başkan Aktaş’ın her dâim muhtarların yanında olduğunu hatırlatan Sevimligil, Bursalılar için gerçekleştirilecek çalışmalara katkıda bulunmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise toplantı öncesinde söz alarak, daha yaşanabilir Bursa için Başkan Aktaş’a destek vermenin, yapılacak projelere katkıda bulunmanın görev olduğunu anlattı.

Aktaş, stratejiyi muhtarlarla belirliyor

Aktaş, stratejiyi muhtarlarla belirliyor

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