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Aktaş: Trafik kazalarını en aza indirmek için seferber olduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 20:27 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ve insanlarımızın güven içinde yolculuk yapmaları için, trafik kazalarını en aza indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü olarak seferber olduk" dedi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ve insanlarımızın güven içinde yolculuk yapmaları için, trafik kazalarını en aza indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü olarak seferber olduk" dedi.

Elazığ'da temaslarını sürdüren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte trafik polislerince yapılan denetimlere katıldı. Türkiye genelinde 6 bin noktada 100 bin personelle trafik tedbirlerinin alındığını anlatan Aktaş, "Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ve insanlarımızın güven içinde yolculuk yapmaları için, trafik kazalarını en aza indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü olarak seferber olduk. Radar uygulaması yapıyoruz. Havadan araçlarımız ile de tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah bu bayramda trafik kazaları daha az olur. Bu mutlu günümüze acıyı katmamak için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

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