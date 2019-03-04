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Aktaş’ın gelecek vizyonuna tam not

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri geleceğe taşıyacak vizyon projelerini AK Parti ve MHP kadrolarına anlattı.

Aktaş’ın gelecek vizyonuna tam not

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri geleceğe taşıyacak vizyon projelerini AK Parti ve MHP kadrolarına anlattı. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Bir şehre sevdâ duyulursa ortaya böyle bir eser çıkıyor. Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinden sonra hayata geçirecekleri projeleri cumhur ittifakı çatısı altında birleşen AK Parti ve MHP kadrolarına anlattı. Merinos AKKM’de yapılan ve görsel bir şölene dönüşen toplantıya AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkınca, Bursa milletvekilleri, eski bakanlar, geçmiş dönem milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ile AK Parti ve MHP teşkilat mensupları katıldı.
“Bu ittifak asla teröre bulaşmadı”
Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, şiirlere, şarkılara konu olmuş, deyim yerindeyse herkesin yaşayabilmek adına dualarına konu olmuş Bursa’ya hizmet etmenin onurunu yaşadığını söyledi. Yerel seçimlere Cumhur ittifakı çatısı altında gittiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘bu mesele ülkenin beka meselesidir’ deyip biraraya gelmesinden sonra biz de birbirimizden ayrılmaz olduk. Bu ittifak yeni doğmuş değil. Cumhur ittifakı davası vatan olan, devlet olan, millet olan, bayrak olan ve bu ülke için gerektiğinde canını seve seve feda edecek insanların bir araya geldiği ittifaktır. Cumhur ittifakı aslâ teröre bulaşmamıştır. Cumhur ittifakı bu vatanın geleceğini en ince ayrıntısına kadar inceleyenlerin ittifakıdır. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın” diye konuştu.
Bursa’da göreve başladığı ilk günden itibaren 17 ilçe ve 1058 mahalleye hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, hazırladıkları yol haritası doğrultusunda gelecek vizyonunu belirlediklerini ve artık sıkılmadık el, çalışmadık kapı bırakmadan herkese projelerini ve Bursa için olan heyecanlarını anlatacaklarını vurguladı.
Projelere tam not
Başkan Aktaş’ın Bursa’yı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri anlattığı sunumun ardından sahneye çıkan AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bu titiz çalışma nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibini kutladı. Kandemir, “Mensubiyet, mahcubiyet ve mesuliyet duygusunun nelere kadir olduğunu bu akşam gördüm. Başkanımız ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Zannediyorum böyle bir ufuk, böyle bir enerji,böyle bir heyecan ve böyle bir sevda bir kente duyulursa, hem yaptıklarıyla hem vizyonuyla yapacaklarıyla böyle bir eser ortaya çıkıyor. Bursa zaten bizim Türkiye’de gözbebeğimiz şehirlerden biri. Bursa, cumhur ittifakıyla el ele kol kola daha güzel yarınlara böyle bir ufukla taşınacak.Şimdi sırada geceli gündüzlü çalışmayla,bu vizyonuilçelerimize, vatandaşlarımıza anlatmak var. Bursalı inşallah dün olduğu gibi 31 Mart ve sonrasında da bu emaneti cumhur ittifakının adayı değeli başkanımıza verecektir” dedi.

Aktaş’ın gelecek vizyonuna tam not

Aktaş’ın gelecek vizyonuna tam not

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