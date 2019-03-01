HABER

Aktaş’tan miting gibi açılış

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanında Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yaptı.

Aktaş’tan miting gibi açılış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanında Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yaptı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış adeta mini bir mitinge dönüştü.
Seçim çalışmalarına hız kesmeden Bursa’yı sokak sokak gezerek devam eden Alinur Aktaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanında coşkulu bir törenle Seçim Koordinasyon Merkezini açtı. Açılış töreninde Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları, MHP İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Bozkurt, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev almış geçmiş dönem milletvekilleri, il başkanları ve yönetim kadroları da Başkan Aktaş’ı yalnız bırakmadı.
Seçim ofisinin önünü dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Aktaş, “Bu seçim sadece bir belediye seçimi değildir. Bu seçim ülkemizin daha güçlü yarınlara ve güçlü Türkiye’yi oluşturmak için hedefe hızla koşacağı bir seçim olacaktır. Bu seçimden sonda 4,5 yıl daha seçim yok.Bu seçim o yüzden çok önemli ve değerlidir. Daha güzel bir Bursa ve Türkiye’ye ulaşmak için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili, hatta bu işe katkı veren Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle bu ülkeye inanmış her bir fertle hedefe ulaşmak adına bu mekan güzel bir mekan olsun inşallah” dedi.
“Kirli ittifaka göz yummayın”
Konuşmasında CHP ve İYİ parti içerisindeki sağduyulu seçmene de seslenen Aktaş, “30 bin tane vatan evladını şehit etmiş, binlerce anayı gözyaşı içinde bırakmış ve binlerce yavruyu yetim bırakmış, terör örgütüyle el ele kol kola yürüyen bir partiyle ittifaka ne olursunuz göz yummayın. Büyük ve güçlü Türkiye için cumhur ittifakına destek verin” şeklinde konuştu.
10 tane projesi yok
20 yıl belediye başkanlığı yapan birinin anlatacak çok şeyi olması gerektiğini ifade eden Aktaş, millet ittifakının adayını da anlatacak projesi olmamasıyla eleştirdi. Aktaş, “Birilerinin 20 yıllık belediye başkanlığına rağmen anlatabilecek 10 tane projesi yok. Biz çok hizmetler yaptık. Köprülü kavşak, yollar, 1058 mahallemize ulaşan mahalle konakları, alt yapılar, spor sahaları, spor salonları, yaptık. Bunları Nilüfer’de de Osmangazi’de de Yıldırım’da da yaptık. Bizim anlatacak çok şeyimiz var” diye konuştu.
Başkan Aktaş, 1 Nisan sabahı aynı heyecanla hizmetlere devam edeceklerini belirterek, Bursa gibi bir Osmanlı şehrine hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunun altını çizdi.

Aktaş’tan miting gibi açılış

Aktaş’tan miting gibi açılış

Aktaş’tan miting gibi açılış

Aktaş’tan miting gibi açılış

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de
Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyorEbubekir Taşyürek: Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyor

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.