Aktaş’tan yeni Rektör Kılavuz’a hayırlı olsun ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne tayin olan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki ay Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni rektöre hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte Başkan Aktaş’ı ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin Bursa için büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye’nin yüksek öğretim alanında ümit bağladığı üniversitelerin başında geldiklerini aktaran Rektör Ahmet Saim Kılavuz, “Geçmişte görev alan bütün idarecilerimiz üniversitemizi daha üst sıralara çıkarmak için görev yaptı. Bizler de canla başla, üniversitemizi daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 42 yıldır Bursa’da yaşayan biri olarak, ekip arkadaşlarımızla birlikte bu konuda azimliyiz ve kararlıyız. Valiliğimiz, büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, kent dinamiklerimiz, ticaret ve sanayi odalarımızla el birliği yapacağız. Bu potansiyel mevcuttur. İnşallah birlikte şehrimizi daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş ise, Uludağ Üniversitesi’nin Bursa’nın göz bebeği olduğunun altını çizdi. Yeni yapılanmanın Bursa ve üniversite için hayırlı olması temennisinde bulunan Alinur Aktaş, “Üniversiteler bir şehrin, bir ülkenin gelişmişliği açısından mühimdir. Uludağ Üniversitesi, öğrenci potansiyeli itibariyle de, tecrübesi itibariyle de önemli üniversitelerimiz arasında yer alıyor. Şehir olarak tam bir sanayi şehriyiz. 3 milyon nüfusumuzla da renkli bir popülasyonumuz var. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki; hocamız tecrübesi, bilgi birikimi ve ekibiyle birlikte önemli çalışmalar yapacaktır. Yerel yönetimler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluklar varsa bunu yapmaktan geri durmayacağımızı da ifade etmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi mezunu olduğum için burasıyla özel bir gönül bağım olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. İnşallah hep birlikte üniversitemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş, yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a Bursa konulu bir tablo hediye ederek görevinde başarılar diledi.



